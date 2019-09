Veröffentlicht am 28. September 2019 von wwa

WESTERBURG – Fahren unter Drogeneinfluss in Westerburg– Am Freitagabend, den 27. September 2019 wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Westerburg bei einem 20jährigen, männlichen Fahrer eines PKWs festgestellt, dass dieser offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug führte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei