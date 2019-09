Veröffentlicht am 28. September 2019 von wwa

RHEIN-SIEG-EIFEL – Auf dem Weg ins närrische Jubiläum – Bezirkssitzung brachte viele positive Neuerrungen – „Wir wollen noch näher an unseren Mitgliedsvereinen sein“, so könnte man den Tenor der Sitzung zusammenfassen, die RSE-Vizepräsident Günter Boch und Bezirksvorsitzender Matthias Ennenbach den anwesenden Karnevalisten vermittelte. Gemeinsam mit seinen beiden Stellvertretern Heinz-Jürgen Joest und Oliver Gertz eröffnete man im Windecker Ländchen die Bezirkssitzung. Der gesamte Regionalverband Rhein-Sieg-Eifel feiert im kommenden Jahr sein jeckes 66jähriges Bestehen und wartet mit einigen interessanten Neuerungen auf. An denen Erneuerungen hatte der Bezirksvorstand mit den Mitgliedsvereinen in den vergangenen Jahren aktiv mitgewirkt. So gab der Verbandsvize Boch eine Fülle an Neuerungen den Vertretern der 45 Mitgliedsvereinen aus dem Landkreis Altenkirchen und den Gemeinden Eitorf, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth und Much mit in die jeweiligen Vereine.

Nach den aktuellen Mitteilungen galt es in einem zweiten Schritt Rückblick zu halten, sowie die vakante Bezirksvertreterstelle zu besetzen. Zur Wahl stellte sich der Vorsitzende des RSE-Tanzturniers Stephan Ortmann aus Much, der wiederum von der Versammlung einmütig gewählt wurde. Die Versammlung gratulierte ihm und hieß ihn im Bezirk offiziell willkommen. Bereits im vergangenen Jahr hatte Ortmann die Personalie interimsmäßig übernommen.

Im karnevalistischen Symposion wurden die Vereine auch darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihr Verband nicht nur eine neue Internetpräsenz noch vor dem Sessionsauftakt starten wird. Auf ihr werden auch die Bezirke eine Internetpräsenz haben. Auch die Tollitäten der Region werden nun in einem zur Sitzung vorgestellten Modus am Prinzentreffen des Verbandes teilnehmen können. Und zur Jubiläumssession wird es jeweils einen entsprechenden Orden durch den BDK und den RV geben. Dieses und noch weitere Wünsche aus den beiden genannten Bezirken, wie z.B. der papierlosen Verwaltung wurden vom Bezirksvorstand umgesetzt und vorgestellt. Auch die Veranstaltungen der Vereine und eine Flut an Einladungen zu Veranstaltungen und Vereinsreisen wurden ausgesprochen. Zum Abschluss der Versammlung stellte man den anwesenden Vereinsvertretern auch die neuen Schirmherren zur kommenden 10. Närrischen Blutspende, die am 21. Januar 2020 in der kabelmetal stattfinden wird, vor. Weitere Informationen zu dieser berühmten und glanzvollen Veranstaltung folgen in den kommenden Tagen durch das Deutsche Rote Kreuz.