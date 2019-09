Veröffentlicht am 28. September 2019 von wwa

NEUWIED – Gesund arbeiten – Thema auch bei der Stadtverwaltung – Bereits zum zweiten Mal veranstaltete das Betriebliche Gesundheitsmanagement der Stadtverwaltung Neuwied einen internen Gesundheitstag für die komplette Belegschaft. In der vhs boten verschiedene Aussteller wie Krankenkassen, MEDIAN Gesundheitsdienste, Apotheke, SWN, Betriebsarzt, DRK und Körperformen nicht nur reichhaltige Informationen an ihren Ständen, sondern auch zahlreiche Mitmachaktionen an. Ob Zellschutz-Check, EMS-Training, Augenuntersuchung, Rauschbrillenparcours oder Blutzucker- bzw. Blutdruckmessung – das Angebot wurde rege genutzt. Parallel dazu waren auch die Workshops zu unterschiedlichen Themen wie gesund Kochen oder Blitzentspannung gut besucht.

Der Gesundheitstag ist nur eines der vielen Angebote des Betrieblichen Gesundheitsmanagements der Stadtverwaltung Neuwied, das sich unter anderem um die Gesundheitskompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Gestaltung der Arbeitsverhältnisse.