Veröffentlicht am 9. Oktober 2019 von wwa

NEUWIED – Markttage bieten farbenfrohe Vielfalt – Mehr als 140 Stände, Greifvogelschau, verkaufsoffener Sonntag – Mitte Oktober laden die Neuwieder Markttage Besucher wieder zum herbstlichem Markttreiben und einem abwechslungsreichen Einkaufserlebnis ein. – Die Markttage in der Neuwieder Innenstadt bieten am Samstag, 12. und Sonntag, 13. Oktober, Besuchern einen Bauern- und Gourmetmarkt im herbstlichen Ambiente, der mit für die Jahreszeit typischen Gerichten aus frisch geerntetem Gemüse und einem gemütlichen Weindorf lockt – ein Einkaufserlebnis, das man mit allen Sinnen genießen kann. Die mehr als 140 Stände präsentieren zudem Deko-Artikeln in bunten Herbstfarben, die die Stimmung des Marktes in die eigenen vier Wände tragen.

Ebenso wie die anderen regelmäßigen Märkte in Neuwied werden auch die Markttage vom Amt für Stadtmarketing organisiert und führen die Tradition der Deichstadt als „Marktflecken“ fort. Das historische Heerlager der Ehrengarde bildet die Verbindung zur Neuwieder Markttradition und ist ein optisches Highlight für interessierte Marktbesucher.

Eine weitere Attraktion ist die Greifvogelshow eines Falkners, bei der Zuschauer die Wildtiere aus nächster Nähe erleben und bei Interesse Fragen über die beeindruckenden Vögel stellen können. Auch für die Unterhaltung der kleineren Gäste ist gesorgt, denn die Markttage laden zu einer herbstlichen Kinder-Mitmachaktion ein. Autofans sollten einen Blick auf die Ausstellung auf dem Parkplatz Luisenstraße/Ecke Langendorfer Straße werfen, bei der Neuwieder Autohändler die neuesten Modelle ihrer jeweiligen Marken präsentieren.

Am Markttage-Wochenende lädt außerdem die Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde in Neuwied zum wiederholten Male zu einem Charity Walk ein, bei dem Spenden für den guten Zweck gesammelt werden. Dieses Jahr geht das gesammelte Geld an die Grundschule Heddesdorfer Berg und die Evangelische Kinder- und Jugendhilfe Oberbieber.

Der Markt heißt seine Gäste am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr willkommen. Zusätzliche Shoppingzeit ergibt sich außerdem durch verkaufsoffenen Sonntag, an dem sich die Türen des Einzelhandels von 13 bis 18 Uhr für Kunden öffnen und einen entspannten Bummel durch Neuwied versprechen.

Damit Fußgänger am 12. und 13. Oktober ungehindert über den Markt und durch die Innenstadt spazieren können, müssen Autofahrer sich auf folgende Straßensperrungen einstellen: Die Schlossstraße ist durchgehend gesperrt, die Luisenstraße zwischen den Zufahrten Parkhaus SWN und den Parkplätzen und die Langendorfer Straße zwischen Luisenstraße und dem Kreisel an der Kreishandwerkerschaft sowie zwischen Markt- und Pfarrstraße, die Marktstraße zwischen Engerser Straße und Hermannstraße und die Engerser Straße zwischen Marktstraße und Pfarrstraße.

Foto: Das historische Heerlager der Ehrengarde ist ein optisches Highlight der Markttage.