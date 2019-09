Veröffentlicht am 28. September 2019 von wwa

MITTELHOF-STECKENSTEIN – Einweihung des „Jeder-ist-anders“ Platz – Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen enthüllt Namensschild beim Frühshoppen – 150 Gäste mit und ohne Beeinträchtigung, darunter auch die beiden Landtagsabgeordneten Jessica Weller und Michael Wäschenbach, waren gekommen, um der feierlichen Einweihung des „Jeder-ist-anders“ Platzes teilzunehmen.

Aufgrund des Neubaus der Tagesförderstätte der Lebenshilfe Altenkirchen, auf dem Gelände der Westerwald Werkstätten in Mittelhof-Steckenstein, entstand zwischen der Werkstatt und dem neuen Gebäude ein großzügiger Platz, der bisher namenlos war. Nach längerer Überlegung entschieden sich die Verantwortlichen das zu ändern. Sie riefen einen Namensfindungs-Wettbewerb aus, an dem alle Mitarbeiter, Tagesgäste und das Personal der Lebenshilfe Altenkirchen am Standort Mittelhof-Steckenstein, Vorschläge einreichen konnten. Viele tolle Ideen wurden anschließend von einer Jury aus Elternbeiräten, Werkstattrat, Betriebsrat und Einrichtungsleitungen gesichtet. Die Entscheidung fiel – nach reger Diskussion – auf den Namen: „Jeder-ist-anders“- Platz. Das entsprechende Namensschild wurde nun feierlich enthüllt. Musikalisch wurde die Veranstaltung durch den Musikverein Dermbach und dem MGV Niederfischbach untermalt. Foto: Lebenshilfe

Foto: (v.l.) Lukas Schmitz, Gruppenleiter in der Tagesförderstätte, Carolin Pfeil, Betreute der Tagesförderstätte, Hartmut Lenz, Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der Lebenshilfe Altenkirchen