28. September 2019

NEUWIED – Verkehrsunfall auf der B 256 – Am Donnerstagnachmittag, 26. September, gegen 16:18 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 256 in Höhe Oberbieber ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der 23jährige alleinbeteiligte Fahrer eines Transportes war auf der B256 in Fahrtrichtung Neuwied unterwegs, als er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, mehrfach in die Schutzplanke krachte und sich im Straßengraben überschlug. Der Mann verletzte sich nur leicht und konnte noch am selben Tag das Krankenhaus wieder verlassen. Das Fahrzeug wurde allerdings total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst, waren auch zahlreiche Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Quelle: Polizei