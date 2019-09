Veröffentlicht am 29. September 2019 von wwa

LINZ – Schülerkonzert der „Musikschule Klangwerk“ in der Senioren-Residenz Sankt Antonius – Unter dem Motto „Kommt und singt mit uns! Gospel in Konzert“ gaben die Schüler der Akkordeonklasse der Musikschule Klangwerk unter der Leitung von Ulrike Winter ein Konzert in der historischen Kapelle der Senioren–Residenz Sankt Antonius in Linz am Rhein. Es wurde ein musikalisches Potpourri aus verschiedenen Liedern präsentiert, wie z.B. „En Besoch im Zoo“ mit Begleitung der Kinder aus der musikalischen Früherziehung, die mit Rasseln mitspielten.

Auch bekannte Gospel-Stücke, wie „My Bonnie is Over the Ocean“ oder „If you happy and you know it“ wurden gespielt, um nur einige zu nennen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mieter und alle Gäste sangen und klatschten mit viel Freude und Elan mit.

Das Publikum bedankte sich mit einem kräftigen Applaus und meinte, dass es ein gelungenes Konzert war. Sie freuen sich auf einen weiteren Besuch der Musikschule Klangwerk.