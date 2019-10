Veröffentlicht am 1. Oktober 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Frauen – Workshop gibt ein Einblick – In einem circa 90minütigem Crashkurs speziell für Frauen am Samstag, 12. Oktober werden in einfachen Schritten verschiedene praktische Übungen gezeigt, wie Frauen in Gefahrensituationen ihren „Mann“ stehen können.

Was mache ich, um aus einem Griff zu entkommen? Wie löse ich mich aus einer Umklammerung? Wie setze ich mich gekonnt mit Arm und Beintechniken zur Wehr? Meine Handtasche und ihr Inhalt – was ich damit machen kann? Fragen rund um die rechtliche Seite der Notwehr und zu guter Letzt praktische Übungen runden den Kurs unter der Leitung von Torsten Haupt ab. Die Kursgebühr beträgt 10 Euro.

Anmeldungen oder weitergehende Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon (02681) 812212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.