Veröffentlicht am 20. Oktober 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – SCHÖNEBERG – Herbstkonzert am 27. Oktober in der Auferstehungskirche Schöneberg – Das erste Konzert mit Chorleiter Harald Gerhards veranstaltet die Chorgemeinschaft Alfone, bestehend aus den Chören Altenkirchen, Forstmehren und Neitersen am Sonntag, 27. Oktober ab 17:00 Uhr in der Auferstehungskirche in Schöneberg. Mitwirkende sind die Singgemeinschaft Busenhausen, die Flötengruppe Mehren unter Leitung von Ute Klevesahl. Die musikalische Leitung hat Harald Gerhards, der Alfone seit Jahreswende leitet. Der Eintritt der Veranstaltung ist frei; um eine Spende wird gebeten. (wekl)