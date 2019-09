Veröffentlicht am 25. September 2019 von wwa

NEUWIED – Gut informiert in die neue Wahlperiode – Die Schulbank drückten noch einmal die neu gewählten Mitglieder des Neuwieder Kreistages, des Stadtrates und Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher. Das in Kooperation von Stadt- und Kreisverwaltung angebotene eintägige Seminar war gut besucht und wurde auch von einigen in der Kommunalpolitik bereits erfahrenen Teilnehmern genutzt, um Kenntnisse aufzufrischen. Zwei Dozenten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen referierten zu den Themen „Ratssitzung“ und „Gemeindehaushalt“. Mit dem dabei erworbenen Rüstzeug können die neuen Mandatsträger nun in die gerade anlaufende Wahlperiode starten.