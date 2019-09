Veröffentlicht am 25. September 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – DGB am Freitag 27. September in der Fußgängerzone Altenkirchen – Im Rahmen der interkulturellen Wochen im Kreis Altenkirchen sind die im DGB organisierten Gewerkschaften am Freitag, 27. September, vom Vormittag bis in die frühen Abendstunden in der Fußgängerzone in Altenkirchen präsent. Der DGB-Kreisverband und die die IG Metall Betzdorf – beide auch aktiv im Netzwerk für Vielfalt und Demokratie – präsentieren am Rande des Marktplatzes die „RESPEKT-RoadShow“ der IG Metall gegen „Rassismus und Diskriminierung“. Die Gewerkschaften unterstützen die ebenfalls am Freitag stattfindende Kundgebung der Altenkirchener Initiative gegen den Klimawandel und weisen darauf hin, dass der Klimawandel und die kriegerischen Konflikte um die letzten Reserven fossiler Energieträger schon heute eine der Hauptursachen für die globalen Wanderungsbewegungen ist. DGB Kreisvorsitzender Bernd Becker ist sich sicher, dass Erneuerbare Energien für viele Länder die Chancen auf Frieden und Demokratie deutlich verbessern. IG-Metall-Sekretärin Nicole Platzdasch unterstreicht: „So hängt weltweit alles zusammen. Der Kampf gegen den Klimawandel ist gleichzeitig der Kampf für internationale Solidarität.“