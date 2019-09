Veröffentlicht am 25. September 2019 von wwa

PRACHT – Gemeinsame Apfelernte erfolgreich abgeschlossen – Am Wochenende haben zwölf fleißige Helfer und vier Kinder die Apfelernte in der Ortsgemeinde Pracht durchgeführt. Obwohl in diesem Jahr nicht alle gemeindeeigenen Obstbäume mit Früchten bestückt waren, konnten fast vier Tonnen Äpfel und 200 Kilo Birnen geerntet werden. Auch wurden einige Äpfel an der Sammelstelle abgegeben. Die Obsternte 2019 wurde bei der Kelterei abgegeben und gegen Apfelsaft eingetauscht. In den nächsten Tagen wird der gute Saft an die Kindergartenkinder von Pracht übergeben. Damit ist die Apfelernte in Pracht abgeschlossen. Ortsbürgermeister Udo Seidler bedankte sich bei allen Helfern für ihren Ernteeinsatz.