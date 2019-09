Veröffentlicht am 26. September 2019 von wwa

NEUWIED – AfD-Antrag: Mehr Unterstützung bei der Unternehmensübergabe – Unternehmerinnen und Unternehmer möchten, wenn es irgendwann an der Zeit ist, ihren Betrieb in gute Hände geben. Zunächst denken sie naturgemäß an die Übergabe innerhalb der eigenen Familie. Häufig kommt es aber vor, dass die potenziellen Nachfolger völlig andere berufliche Interessen verfolgen oder aus anderen Gründen nicht für eine Nachfolge zur Verfügung stehen. Auch die Stadt Neuwied hat ein unmittelbares Interesse daran, dass mehr Unternehmensübergaben stattfinden. Die Fraktion der AfD möchte deshalb in der kommenden Stadtratssitzung einen Antrag einbringen, der sich mit der Schaffung einer webbasierten Börse für Unternehmensnachfolger beschäftigt. Die Stadtverwaltung soll eine Plattform auf der Internetseite der Stadt einrichten, auf der Unternehmer, die mittelfristig ihr Geschäft aufgeben, ihr Unternehmen anbieten können. Dazu der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Joachim Hoppen: „Jede noch so kleine Verbesserungsmöglichkeit muss genutzt werden, um unnötigen Leerstand und Gewerbesteuereinbußen zu vermeiden.“ Einen Überblick über die Aktivitäten der AfD-Fraktion in Neuwied gibt es im Internet unter www.afd-stadtrat-neuwied.de.