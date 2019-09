Veröffentlicht am 26. September 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Landrat ist der direkte Kontakt zu den Unternehmen sehr wichtig – Unternehmensnetzwerk der Brancheninitiative Metall traf sich im Kreishaus – Die Lenkungsgruppe der Brancheninitiative Metall traf sich unter der Federführung der Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen in den Räumen der Kreisverwaltung, um aktuelle Themen der heimischen Wirtschaft zu besprechen. An der Sitzung nahm auch Landrat Dr. Peters Enders teil. Er betonte, wie wichtig ihm der direkte Kontakt zu den Unternehmerinnen und Unternehmern im Kreis sei. „Die mittelständischen und sehr häufig familien- bzw. inhabergeführten Unternehmen stellen das wirtschaftliche Rückgrat unserer Region dar. Für die Anliegen der Unternehmen in unserem Kreis werde ich stets ein offenes Ohr haben“, teilte Landrat Dr. Enders den anwesenden Mitgliedern der Brancheninitiative Metall mit.

Anschließend berichtete Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen, von den aktuellen Projekten der Wirtschaftsförderung. Ein Schwerpunkt-Thema der Sitzung war „Energieeffizienz und erneuerbare Energien“. Peter Müller von der Energieagentur Rheinland-Pfalz berichtete, welche Fördermittel für Unternehmen es in diesem Bereich gibt.

Foto: Die Lenkungsgruppe der Brancheninitiative Metall trifft sich regelmäßig unter der Federführung der Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen. Dieses Mal wurde die Gruppe im Kreishaus von Landrat Dr. Peter Enders begrüßt. (v.l.): Dr. Peter Enders, Christian Georg (Durel), Markus Bläser (MB Software und Systeme), Thomas Imhäuser (AMS), Christian Krämer (EWM Eichelhardt), Christoph Böhmer (Böhmer Maschinenbau), Iris Scharenberg-Henrich (Wirtschaftsförderung), Peter Müller (Energieagentur Rheinland-Pfalz), Lars Kober (Wirtschaftsförderung).