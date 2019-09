Veröffentlicht am 25. September 2019 von wwa

KREIS NEUWIED – Fachveranstaltung: Rechtsextremismus und Rechtspopulismus – Was fasziniert Jugendliche? – Im Rahmen der Fortbildungsreihe Know-How für eine qualitative Jugendarbeit im Landkreis Neuwied bietet die Kreisjugendpflege eine Fachveranstaltung zum Thema Rechtsextremismus und Rechtspopulismus im Jugendalter an.

Immer wieder ist in den Medien die Rede von zunehmenden rechtsextremen Verhaltensweisen auch unter Jugendlichen. Ist dies eine neue gesellschaftliche Konfliktlinie, die um Identität und Zugehörigkeit kreist? Was fasziniert Jugendliche an rassistischen Verhaltensweisen?

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird der Referent Prof. Dr. Hans Gerd Jaschke (Prof. für Politikwissenschaften an der HWR Berlin, Leiter des FB Rechts- und Sozialwissenschaften an der Deutschen Hochschule der Polizei; Münster) den Blick darauf richten, wie Radikalisierungsprozesse unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der heutigen Zeit verlaufen und wie von Seiten der Fachkräfte in der Jugendarbeit pädagogisch begründet reagiert und präventiv gehandelt werden kann. Neben einem grundsätzlichen Überblick über rechtsextreme und rechtspopulistische Entwicklungen in den letzten Jahren werden auch Fragen nach Inhalten, Formen und gesellschaftlichen Ursachen aufgegriffen. Zudem werden Möglichkeiten der Deradikalisierung näher in den Blick genommen.

Im Anschluss haben die Teilnehmer/-innen die Möglichkeit konkrete Fragestellungen aus dem Alltag von Schule und Jugendarbeit zu bearbeiten.

Die Veranstaltung findet am Montag, dem 21. Oktober 2019 von 09:30 bis 16:30 Uhr im Außerschulischen Lernort in Linkenbach statt und richtet sich an Lehrer/innen, Schulsozialarbeiter/innen und Fachkräfte in der Jugendarbeit. Die Teilnahmegebühr beträgt 20,00 Euro pro Person. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird um Anmeldung unter: Kreisjugendpflege Neuwied (Lena Schmuck/Franlin Toma, Tel.: 02631/803-621 o.442, E-Mail: jugendarbeit@kreis-neuwied.de) gebeten.