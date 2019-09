Veröffentlicht am 25. September 2019 von wwa

DAADEN – Versuchter Einbruch in ein Zweiradgeschäft – Am Dienstagmorgen, dem 17. September 2019 versuchten unbekannte Täter gegen 03:00 Uhr in ein Zweiradgeschäft in der Mittelstraße einzudringen. Die Schaufensterscheibe wurde dabei beschädigt. Aus unbekannten gründen ließen die Täter von der weiteren Tatausführung ab. Entwendet wurde nichts. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei