24. September 2019

KATZWINKEL – Sachbeschädigung an Turnhalle in Katzwinkel – In der Zeit von Samstag bis Montag, 21. bis 23. September, zwischen 19:00 und 07:00 Uhr, warfen unbekannte Täter vermutlich mit Steinen vom nahegelegenen Spielplatz, an zwei Stellen die äußere doppelwandige Verglasung an der Gebäuderückseite der Glück-Auf-Halle ein. Es entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten. Quelle: Polizei