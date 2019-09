Veröffentlicht am 24. September 2019 von wwa

BUCHHHOLZ – Fahrraddiebstahl in Buchholz – In der Nacht von Sonntag auf Montag, 22. auf 23. September 2019, wurde von einem Anwesen in der Hennefer Straße ein mattsilbernes Trekking-Fahrrad der Marke Durango entwendet. Das Rad hat schwarze Speichen und schwarze Schutzbleche. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei