Veröffentlicht am 24. September 2019 von wwa

WINDHAGEN – Entgegenkommender Unfallverursacher flüchtig – Am Montagmorgen, dem 23. September 2019, kam einer Verkehrsteilnehmerin in der Hallerbacher Straße gegen 06:30 Uhr ein dunkler SUV, mittig der Fahrbahn, entgegen. Die Frau musste nach rechts ausweichen und fuhr gegen einen Laternenmast. Ihr Fahrzeug wurde dadurch stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Sie klagte bei Unfallaufnahme der Polizei über Schmerzen im Kopf- und Halsbereich. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Geländewagen handelte. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei