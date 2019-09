Veröffentlicht am 24. September 2019 von wwa

HERSCHBACH – Sachbeschädigung an geparkten Pkw in Herschbach – Am Montagabend, 23. September 2019, wurden in Herschbach OWW, Habelgarten, zwischen 20.30 und 22.00 Uhr, an einem geparkten VW Golf zwei Reifen plattgestochen sowie die Fahrertür großflächig zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 700 Euro. Hinweise auf den unbekannten Täter erbittet die Polizei Westerburg unter der Rufnummer 02663-98050. Quelle: Polizei