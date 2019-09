Veröffentlicht am 24. September 2019 von wwa

HACHENBURG – Einbruch in Hachenburger Pfarrheim – Unbekannte Täter drangen nach Aufhebeln eines Fensters im Laufe des Samstags, 21. September, in das Pfarrheim in der Salzgasse in Hachenburg ein, durchsuchten das Innere nach Wertsachen und flüchteten anschließend aber augenscheinlich ohne Beute. Täterhinweise werden an die Polizei in Hachenburg erbeten. Quelle: Polizei