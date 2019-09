Veröffentlicht am 23. September 2019 von wwa

NEUWIED – Neuwied räumte auf – und viele packten mit an – Beim Cleanup Day 35 Kubikmeter Müll gesammelt – Alle Beteiligten waren sich einig: Das war eine gelungene Premiere für Neuwied beim Cleanup Day. Mehr als 150 Bürgerinnen und Bürger räumten mehrere Stunden auf und verschönerten so ihre Stadt. Rund 35 Kubikmeter Müll kamen zusammen! Tausende Kippen, viel Papier und Plastik landeten in etlichen Müllsäcken, aber auch Schuhe, Stühle und ein Sofa, Bauschutt, eine Toilette, eine Duschtasse, Reifen und ein Tiefkühlschrank wurden ordnungsgemäß entsorgt. Aufgerufen, sich unter dem Motto „Neuwied räumt auf“ am weltweiten Cleanup Day zu beteiligen, hatte Oberbürgermeister Jan Einig gemeinsam mit den Servicebetrieben und der Bürgerinitiative „Wir im Sonnenland“.

Rund 15 Gruppen machten mit, darunter Initiativen und Vereine wie die DLRG und die Pfadfinder Feldkirchen, die Ahmadiyya-Gemeinde und der Offene Kanal, aber auch die Kita Heilige Familie Block, Eirene oder lockere Treffs und Familien und Ehepaare. Für OB Jan Einig war dies „nicht nur ein symbolischer Tag“. Er lobte die Kooperation mit den Servicebetrieben und den Initiatoren von „Wir im Sonnenland“ und hofft, „dass von der Aktion ein Signal ausgeht, Müll auch zwischendurch aufzusammeln oder – im Idealfall – erst gar nicht achtlos wegzuwerfen.“

„Eine rundum erfolgreiche Aktion“, lautete auch bei den Servicebetrieben (SBN) die Bilanz von Geschäftsfeldleiter Frank Schneider. Er erinnerte daran, dass auch rund ums Jahr viele Aktionen in den Stadtteilen etabliert sind. Die SBN hatten den Teilnehmern Müllsäcke, Handschuhe, Greifzangen und Warnwesten zur Verfügung gestellt und den Abtransport organisiert. Mehrere Container standen bereit, außerdem waren zwei Kolonnen unterwegs, um an vereinbarten Stellen den gesammelten Müll einzuladen.

Von der regen Beteiligung war auch die Initiative ´Wir im Sonnenland´ positiv überrascht: „Wir hatten schönes Wetter, es wurde unendlich viel Müll eingesammelt, die Leute waren sehr motiviert“, erklärte Volker Schölzel, der mit einer eigens eingerichteten Homepage für den Tag die Anmeldungen und die Kommunikation zwischen den Beteiligten organisiert hatte. Dessen Initiative ist schon seit Wochen jeden Samstag zum Müllsammeln unterwegs. „Wir setzen uns für ein sauberes Neuwied ein. Aber ich denke, wir sollten versuchen, das auch gemeinsam zu erreichen“, betonte er.

Foto: Gruppe der Kita Block mit Frank Schneider (l.) und Thomas Riehl (r.) von den SBN.