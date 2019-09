Veröffentlicht am 24. September 2019 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht in Wissen – Am Montagvormittag, 23. September 2019, gegen 11:20 Uhr, parkte ein 18jähriger Fahrzeugführer seinen schwarzen BMW 530d x-Drive am linken Fahrbahnrand in der Westraße, Höhe der Hausnummer 28, Fahrtrichtung Feuerwehr. Als er nach circa einer viertel Stunde zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass die der Straße zugewandte Beifahrerseite in der kompletten Länge massiv beschädigt war. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Dem Schadensbild zufolge könnte die Beschädigung von der Berührung mit einem Anhänger bzw. Lkw oder einem ähnlichen Fahrzeug herrühren. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei