KREIS ALTENKIRCHEN – DRK informiert über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht – Vorträge in Altenkirchen, Wissen und Niederfischbach – Jeder will über sein Leben selbst bestimmen. Doch was geschieht, wenn man durch Behinderung oder Krankheit nicht mehr dazu in der Lage ist? Auch im Alter ist es nicht jedem vergönnt, alle persönlichen Angelegenheiten selbstständig regeln zu können.

Für solche Situationen hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, vorsorgende Verfügungen zu erstellen. Doch für wen ist eine Vorsorgevollmacht sinnvoll und wie erstellt man eine aussagekräftige Patientenverfügung? Der DRK-Betreuungsverein bietet im Kreis Altenkirchen in Kooperation mit dem DRK-Ortsverein Niederfischbach Vorträge mit jeweils gleichem Inhalt an. Den Teilnehmern wird vermittelt, wie frühzeitig eine Vorsorgevollmacht und eine aussagekräftige Patientenverfügung erstellt werden kann.

Die Termine:

Donnerstag, 10. Oktober 2019 um 18.30 Uhr im Lehrsaal des DRK-Zentrums, Kölner Straße 97, 57610 Altenkirchen.

Dienstag, 15. Oktober 2019 um 18.30 Uhr im Lehrsaal des DRK-Heimes, Auf der Rahm 21, 57537 Wissen.

Mittwoch den 23. Oktober 2019 um 18.30 Uhr im Konferenzsaal des Rathauses, Konrad-Adenauer-Straße 15 in 57572 Niederfischbach.

Referieren wird der Diplom-Sozialpädagoge Roland Günter, Leiter des Betreuungsvereines des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Altenkirchen e. V. Alle am Thema Interessierten sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist für die kostenfreien Veranstaltungen nicht notwendig. Sollte dennoch vorab Informationsbedarf bestehen, steht das Deutsche Rote Kreuz gerne telefonisch (Tel. 02681-800647) zur Verfügung.