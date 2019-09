Veröffentlicht am 23. September 2019 von wwa

A K T U E L L – ALSDORF – Schwerer Verkehrsunfall zwischen Alsdorf und Schutzbach auf der L 280 – Am Montagnachmittag, 23. September, gegen 15:30 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 280 zwischen Alsdorf und Schutzbach. Die Rettungsmaßnahmen dauern noch an. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Smart und einem Passat. Innerhalb einer Linkskurve dürfte der Fahrer des Smart nach Links auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Nach der Kollision mit dem entgegenkommenden Passat wurde der Smart nach rechts abgewiesen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fiel sich überschlagend eine Böschung hinunter und auf einer Wiese zu liegen. Zwei Personen wurden von der Feuerwehr aus dem Wrack des Smart befreit. Sie, so die Polizei, dürften schwer verletzt sein, der Fahrer des VW Passat habe nur leichte Verletzungen erlitten. Quelle: Polizei