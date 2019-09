Veröffentlicht am 23. September 2019 von wwa

KOBLENZ – 21jähriger Mann bei Unfall auf der L 52 in Koblenz schwer verletzt – Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich Montagmorgen, 23. September 2019 gegen 06.30 Uhr auf der L 52 zwischen dem Bundeswehrzentralkrankenhaus und dem Autohof an der A 61. Der Mann war dort in Richtung Autohof unterwegs, kam aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Bei der Kollision erlitt er schwere Beinverletzungen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Ausgelaufene Betriebsstoffe des Pkw mussten aufgefangen und entsorgt werden, der Pkw wurde abgeschleppt. Neben der Berufsfeuerwehr Koblenz war die freiwillige Feuerwehr Rübenach in den Einsatz eingebunden. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon 0261-1032911, in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei