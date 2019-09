Veröffentlicht am 23. September 2019 von wwa

MITTELHOF – Verkehrsunfall in Mittelhof – Am Sonntagvormittag, 22. September 2019, gegen 11:13 Uhr, befuhr ein 80jähriger Fahrzeugführer mit seinem Audi A3 Sportback die Hauptstraße in Mittelhof von der B 62 kommend in Richtung Ortsmitte. Eine 58jährige Fahrzeugführerin eines Toyota Aygo befuhr die Straße aus Richtung Friedhof kommend in Fahrtrichtung Hauptstraße. An der Einmündung wollte die 58jährige nach links einbiegen und beachtete dabei nicht die Vorfahrt des 80jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen, so die Polizei, entstand circa 2.500 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei