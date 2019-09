Veröffentlicht am 22. September 2019 von wwa

OBERLAHR – Gyrocopter in Oberlahr abgestürzt – Zwei männliche Personen tödlich verletzt – Am Sonntagnachmittag, 22. September 2019 stürzte gegen 18.03 Uhr ein mit zwei männlichen Personen besetzter Gyrocopter (Tragschrauber, der in seiner Funktionsweise einem Hubschrauber ähnelt) in Oberlahr im Bereich der Bahnhofstraße ab. Beide Männer kamen bei dem Absturz uns Leben.

Bei dem Absturz wurde eine Stromoberleitung beschädigt, was zu einem Stromausfall führte. Derzeit sind Rettungskräfte im Bereich der Absturzstelle im Einsatz. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Quelle: Polizei – Fotos: M. Becker