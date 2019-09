Veröffentlicht am 22. September 2019 von wwa

A K T U E L L – OBERLAHR – Hubschrauber in Oberlahr abgestürzt – Am Sonntagnachmittag, 22. September, gegen 18:15 Uhr, wurde die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Flammersfeld von der Leitstelle Montabaur über einen Hubschrauberabsturz in der Waldstraße alarmiert. Der Unglücksort wurde weiträumig abgesperrt. Ob bei dem Absturz Personen verletzt oder zu Tode kamen ist derzeit nicht bekannt. Quelle: Polizei – Fotos: Moiner