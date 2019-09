Veröffentlicht am 23. September 2019 von wwa

ELKENROTH – Einbruch in Elkenrother Pfarrhaus – Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 21. auf 22. September, drangen unbekannte Täter in das unbewohnte Pfarrhaus in Elkenroth, Am Kirchplatz 2, ein, indem sie ein Fenster an der Gebäuderückseite sowie eine Kellertür mit einem Hebelwerkzeug öffneten. Offenkundig wurde das Haus zwar durchsucht, aber keine Gegenstände entwendet. Der Polizei liegen derzeit noch keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Quelle: Polizei