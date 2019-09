Veröffentlicht am 23. September 2019 von wwa

FRIEDEWALD – Motorradfahrer stürzt auf der K 109 – Ein 22jähriger Motorradfahrer befuhr die K 109 aus Nisterberg kommend in Richtung Friedewald. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er zu Beginn einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in die angrenzende Böschung. An der Suzuki entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer selbst hatte Glück im Unglück – er erlitt lediglich eine Rückenprellung und zog sich eine dicke Nase zu. Quelle: Polizei