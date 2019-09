Veröffentlicht am 23. September 2019 von wwa

DAADEN – Rollerfahrer auf der L 280 verunglückt – Ein 58jähriger Pkw-Fahrer war auf der L 280 von Daaden in Richtung Alsdorf unterwegs. Beim Abbiegen auf den Parkplatz des REWE-Marktes in Biersdorf übersah er infolge Unachtsamkeit ein entgegenkommendes Kleinkraftrad. Es kam zur Kollision, die für den Rollerfahrer mit einigen Schürfwunden letztlich glimpflich endete. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Quelle: Polizei