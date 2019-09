Veröffentlicht am 22. September 2019 von wwa

WISSEN – Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens – „Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens einschließlich Tierrettung“, so lautete die Ansage für die Freiwillige Feuerwehr Wissen in der Nacht zum Sonntag. Da sich Schlimmes abzeichnete, alarmierte man umgehend den Löschzug Schönstein und die Feuerwehr Hamm nach. Vor Ort erwies sich die Situation auf Hof Holschbach aber als dann doch nicht so dramatisch wie befürchtet. Der Gebäudeteil mit der alten Melkanlage hatte Feuer gefangen. Die Bewohner versuchten den Flammen mit einem Pulverlöscher beizukommen, was aber nicht so recht klappen wollte. Erst ein massiver Löschangriff der Profis löste das Problem in kurzer Zeit. Es hatte auch eine starke Rauchentwicklung gegeben, was den Einsatz von schwerem Atemschutz nach sich zog. Am Schluss trieb man den restlichen Qualm mit dem mobilen Lüfter hinaus. Den Tieren im benachbarten Stall ist nichts geschehen. Was den Brand ausgelöst hat und wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Vor Ort waren 50 Feuerwehrleute, dazu Polizei und DRK Kräfte.