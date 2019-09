Veröffentlicht am 22. September 2019 von wwa

ASBACH – Verkehrsunfall in Asbach auf der L 272 – drei Personen verletzt – Am Freitagnachmittag, 20. September 2019, kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 272. Der 29jährige Fahrer eines PKW kam in einer Rechtskurve, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW eines 54jährigen Mannes. Der 54jährige und zwei weitere Insassen seines PKW im Alter von 47 und 90 Jahren wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Quelle: Polizei