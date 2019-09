Veröffentlicht am 22. September 2019 von wwa

WISSEN – Vollbrand eines Bauernhofes war Fehlmeldung – Am Sonntagmorgen, 22. September 2019, gegen 01:44 Uhr, wurden die Polizeiinspektion Betzdorf und die Feuerwehr Wissen von der Rettungsleitstelle in Montabaur darüber in Kenntnis gesetzt, dass in Wissen, Holschbach 1, ein Vollbrand eines Bauernhofes gemeldet wurde. Menschen seien nicht betroffen, jedoch wären 30 Tiere in der Scheune.

Vor Ort stellte sich der Brand etwas anders da. In der ehemaligen Melkküche, die in Massivbauweise gefertigt ist und die nun als Abstellraum dient, war es aus ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen, der auf diesen Raum begrenzt war.

Zu einer Gefährdung von Menschen oder den Tieren, so die Polizei, war es zu keinem Zeitpunkt gekommen. Es entstand auch kein Gebäudeschaden. Quelle: Polizei / Fotos: Team Wachow