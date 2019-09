Veröffentlicht am 22. September 2019 von wwa

NEUWIED – Eröffnung der Tankstelle an der Rostockerstraße – Seit drei Generationen denkt die Rheintal-Transporte Logistik weiter und legt aus dieser erfolgreichen Tradition heraus, ihren Fokus konsequent auf moderne, innovative, IT-gestützte und klimaschonende Speditionsdienstleistung. Nun konnte die Rheintal-Transporte in Neuwied eine erste Tankstelle für das, aus den Niederlanden importierten LN- Gas in Rheinland-Pfalz einweihen. Viele Menschen, die an der jahrelangen Genehmigungsphase der Anlage beteiligt waren, feierten bei der Einweihung mit. Aus dem Wirtschaftsministerium war Staatssekretär Andy Becht gekommen. Von der Stadt Neuwied gratulierten OB Einig, Bürgermeister Mang sowie die Chefin vom Ordnungsamt. 25 Lkw der Neuwieder Spedition sind bereits mit der neuen Technologie LNG ausgerüstet. Weitere sollen dem zukunftsweisenden Projekt in den nächsten Jahren folgen. Geplant ist schon, so Wolfgang Normann, 2024 dem Kraftstoff Diesel komplett den Rücken zu kehren. Die ersten erfolgreichen Schritte auf dem Genehmigungsmarathon sind mit der Eröffnung der Tankstelle an der Rostockerstraße im Neuwieder Industriegebiet nun geschafft. Damit ist der Weg frei für weitere Logistik Unternehmen, die sich ebenfalls für neue umweltfreundliche Technologien entscheiden. Dazu muss man etwas Mut aufbringen und sich risikofreudig für eine umweltschonenden Lösung beim Kraftstoff, in der wachsenden Transportbranche einsetzen. Mit einer Tankfüllung kommt man 800 Kilometer weit. Wegen der momentan noch fehlenden Tankmöglichkeiten gibt es aktuell noch zusätzlich einen Dieseltank, als Übergangslösung. Fahrer dieser 25 Fahrzeuge freuen sich Kurzstrecken zu fahren um abends wieder bei den Familien zu sein und der Firmenchef über 25 Prozent weniger benötigten Kraftstoff. Für die belastete Umwelt ist es, wenn auch kleiner, aber guter Schritt die richtige Richtung. (mabe) Fotos: M. Becker