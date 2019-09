Veröffentlicht am 22. September 2019 von wwa

MAINZ – Die Zukunft des Waldes – Michael Wäschenbach lädt ein – Unsere heimischen Wälder sind in keinem guten Zustand. Nach langen Trockenphasen sind sie dort an sehr vielen Stellen schon abgeholzt und kahl. Der CDU-Landtagsabgeordnete will die Akteure im Bereich Forst zusammenbringen und über den Neubau dieses Waldes informieren: Er lädt zur Diskussionsveranstaltung „Zukunft des Waldes“ am 30. September um 18:30 Uhr in den Bürgersaal in Biersdorf ein.

An der Veranstaltung werden Akteure aus dem Bereich des Forsten, der Wissenschaft sowie Waldbesitzer teilnehmen. Mit dabei sind unter anderem Friedrich Freiherr von Hövel, Forstbeamter Ralf Hoss, Marc Schwan von der Waldgenossenschaft Steineroth sowie Hans-Peter Erhart, Leiter der rheinland-pfälzischen Forschungseinrichtung für Forst. Auch Herr Ministerialdirigent Dr. Axel Heider aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wird an der Veranstaltung teilnehmen und Ministerin Julia Klöckner vertreten. Die Runde soll als öffentliche Podiumsdiskussion problem- und lösungsorientiert die aktuelle Situation des Waldes beleuchten. Es soll dabei unvoreingenommen und in sachlicher Atmosphäre diskutiert werden. Auch eine kleine Fragerunde gegen Ende der Veranstaltung ist geplant.

„Uns ist es wichtig, vor Ort mit den betroffenen Akteuren und Experten zu sprechen und dem Thema eine öffentliche Bühne zu bieten. In unserer sehr waldreichen Region verursacht die Problematik eine Verunsicherung“, stellt Michael Wäschenbach fest, diese wollen wir ein Stück weit abbauen.