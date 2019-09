Veröffentlicht am 21. September 2019 von wwa

KREIS NEUWIED – Ausschuss für ÖPNV, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur hat seine Arbeit aufgenommen – On-Demand-Verkehre als eines der Schwerpunktthemen festgelegt – Unter Vorsitz der 1. Kreisbeigeordneten Michal Mahlert fand die konstituierende Sitzung des Ausschusses für ÖPNV, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur (ÖMV) im Kreishaus statt. Der Ausschuss wir sich in der laufenden Wahlperiode mit der Weiterentwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs sowie generell mit dem Themen Mobilität und Verkehrsinfrastruktur im Landkreis Neuwied befassen.

In der ersten Sitzung ging es schwerpunktmäßig um das Thema „On-Demand-Verkehre“ als Ergänzung zum bestehenden ÖPNV-Angebot im Linienverkehr.

„Der heutige ÖPNV kennzeichnet sich dadurch, dass es einen starren Linienfahrplan gibt, der die Abfahrtszeiten und den Linienweg vorgibt und somit wenig flexibel ist. Der Fahrgast muss sich also an dem vorhandenen Fahrplan orientieren“, erläuterte Michael Mahlert.

Dies möchte das System „On-Demand-Verkehr“ ändern. Das heute festgelegte Verkehrssystem mit Haltestellen, Linienwegen und Bedienzeiten kann damit aufgeweicht werden. Nutzer des neuen Systems können Start- und Zielpunkt ihrer Reise sowie die gewünschten Abfahrt- und Ankunftzeit weitestgehend selbst bestimmen. Außerdem sind die Fahrzeuge in der Regel keine Linienbusse sondern Kleinbusse. Der Unterschied zum Taxi besteht darin, dass noch weitere Fahrgäste mitfahren, die unterwegs zu- und aussteigen und in die gleiche Richtung wollen. Die Vorbuchfrist soll so gering wie möglich gehalten werden, damit es möglichst sofort, d.h. On-Demand (auf Abruf) losgehen kann.

Auch mit dem Kreisstraßenbau wir sich der neue Ausschuss ÖMV in Zukunft befassen. „Derzeit arbeitet die Verwaltung gemeinsam mit dem Landesbetrieb Mobilität am Entwurf des neuen Kreisstraßenbauprogramms für unseren Landkreis für die Jahre 2020 bis 2024. Wir haben also eine Vielfalt von Aufgaben in den nächsten Jahren zu bewältigen. Ich freue mich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit“, so der Kreisbeigeordnete.