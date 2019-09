Veröffentlicht am 21. September 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN-DARMSTADT – Digitalisierung im Kreis Altenkirchen – Netzwerkprojekt Mittelstand 4.0 der Wirtschaftsförderung startet neue DIGI Tour-Reihe mit Fahrt nach Darmstadt – Die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen startet im Zuge ihres Mittelstand 4.0-Projektes aktuell die erste Fahrt der neuen DIGI Tour-Reihe und bietet interessierten Unternehmen am 22. Oktober 2019 die Möglichkeit einer kostenlosen Besichtigung der Lernfabriken CiP und ETA in Darmstadt an.

Mit dem Netzwerkprojekt Mittelstand 4.0 unterstützt und begleitet die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen die Unternehmen im Kreis bei den ersten Schritten hin zur Digitalisierung, um die Unternehmer und deren Mitarbeiter für neue Technologien und Zukunftsthemen zu sensibilisieren, Praxisbeispiele aufzuzeigen und eine erste Orientierung für die KMU zu bieten.

Hierzu hat die Wirtschaftsförderung bereits etliche Maßnahmen zum Thema umgesetzt und angestoßen, wie beispielsweise die Zukunftsupdates mit Digital in NRW oder die im November startende Workshop-Reihe Digital Scouts Kreis Altenkirchen mit dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen. Die Unternehmen können Themen durch konkrete Projekte gemeinsam oder individuell angehen und profitieren vom intensiven Austausch im Netzwerk.

Als neu hinzugekommener Baustein des Mittelstand 4.0-Projektes organisiert die Wirtschaftsförderung für interessierte Unternehmensvertreter aus dem Kreis nun unter dem Titel Digi-Tours verschiedene Besichtigungstouren zu Demonstrationszentren und Lernfabriken in der Umgebung.

Die erste Tour führt dabei in Kooperation mit dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Darmstadt am 22. Oktober zu den beiden dort ansässigen Lernfabriken CiP (Center für industrielle Produktivität) und ETA (Energieeffizienz, Technologie und Anwendungszentrum).

Die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen hat hierzu einen Bus angemietet und bietet interessierten Unternehmensvertretern die Möglichkeit eines gemeinsamen Besuches der beiden Lernfabriken mit Start ab Altenkirchen (Abfahrt um 13.30 Uhr, Rückfahrt ab 19:00 Uhr).

Die beiden Lernfabriken veranschaulichen, wie digitale Technologien zur Verbesserung von Produktionsprozessen eingesetzt werden können. Während die Prozesslernfabrik CiP verdeutlicht, wie bestehende Produktionsmaschinen digital nachgerüstet werden können und welchen Nutzen Unternehmen daraus ziehen, zeigt die Energielernfabrik ETA anhand einer Prozesskette aus der Metallbearbeitung, wie ein ganzheitlicher Ansatz für eine energieeffiziente Produktion aussehen kann.

Ihr Interesse wurde geweckt? Dann melden Sie sich noch heute, spätestens aber bis zum 4.10.2019 verbindlich per E-Mail bei jennifer.kothe@kreis-ak.de für die kostenlose Digi-Tour nach Darmstadt an. Die Plätze sind begrenzt. Profitieren auch Sie vom Mittelstand 4.0 Netzwerk der Wirtschaftsförderung und machen Sie ihr Unternehmen fit für die Digitalisierung!

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, Jennifer Kothe, 02681-81 3906, jennifer.kothe@kreis-ak.de