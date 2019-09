Veröffentlicht am 21. September 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Werden Sie fit für die Digitalisierung – Informationsveranstaltung und Workshop-Reihe Digital Scouts Kreis Altenkirchen – Kleine und mittlere Unternehmen haben oft keine klare Vorstellung davon, was die Digitalisierung der Arbeitswelt für sie bedeutet. Zusätzlich fehlt ihnen häufig die Zeit und das Budget, um Digitalisierung einfach mal auszuprobieren. Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, in einer Workshop-Reihe die Mitarbeiter von kleinen und mittleren Unternehmen fit für die Digitalisierung zu machen.

Die kostenlose Workshop-Reihe Digital Scouts, welche in

Siegen bereits zweimal erfolgreich durchgeführt wurde, findet nun als Gemeinschaftsprojekt ab November auch im Kreis Altenkirchen statt und soll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kleinen und mittleren Unternehmen für das Thema Digitalisierung sensibilisieren sowie ermöglichen, Digitalisierungspotenziale im eigenen Unternehmen zu erkennen und diese anzustoßen. Projektpartner sind neben dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen, die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, die IHK Akademie Koblenz, das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk sowie die Industrie- und Handelskammer Koblenz und die Handwerkskammer Koblenz.

Um sich einen besseren Eindruck zu den Digital Scouts machen zu können, laden die Projektpartner herzlich zur Informationsveranstaltung Digital Scouts Kreis Altenkirchen mit Keynote-Speech von Christoph Krause (Leiter des Kompetenzzentrums Digitales Handwerk Koblenz) am Mittwoch, den 23. Oktober 2019 um 16:00 Uhr in den Wilhelm-Boden-Saal (Raum 111) der Kreisverwaltung Altenkirchen ein.

Erfahren Sie an diesem Tag mehr über die Works

hopreihe Digital Scouts, nutzen Sie das breite Netzwerk und kommen Sie gemeinsam ins Gespräch. Weitere Informationen zur Workshopreihe erhalten Sie bei der Wirtschaftsförderung oder unter www.kompetenzzentrum-siegen.digital/digital-scouts.