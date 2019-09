Veröffentlicht am 21. September 2019 von wwa

DERNBACH – Pkw fliegt auf der B 09 durch die Luft und kreuzt dabei Gegenfahrbahn – Ein 38jähriger Mann aus dem Raum Koblenz befuhr mit seinem BMW 330i, die B9 aus Fahrtrichtung Koblenz kommend, in Fahrtrichtung BAB 48. In der Auffahrt in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach kam er in einer Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, erfasste die Schutzplanke, wurde von dieser in die Luft katapultiert, flog zirka 50 Meter durch die Luft und querte dabei im Flug die Abfahrt der BAB 48, in Fahrtrichtung Mülheim Kärlich. Zum Glück, so die Polizei, wurden hierbei keine Unbeteiligten verletzt.

Beim anschließenden Aufprall auf der Grünfläche überschlug sich der BMW mehrfach und kam seitlich auf der Fahrerseite zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde durch die Berufsfeuerwehr Koblenz aus dem Fahrzeug befreit, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Anschließend wurde der leicht verletzte Fahrer durch Kräfte des DRK ins Ev. Stift nach Koblenz gebracht. Dort wurde ihm die Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Bei dem Einsatz waren Kräfte der Polizei Hubschrauberstaffel, Polizeiautobahnstation Montabaur, Polizei Bendorf, PI Koblenz 2, Berufsfeuerwehr Koblenz, FFW Vallendar und das DRK beteiligt. Quelle: Polizei