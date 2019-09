Veröffentlicht am 21. September 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Power of Tower“ und Co. stärken den Gemeinschaftssinn – Mit den 5. Klassen der August-Sander-Schule Altenkirchen zum Teamtraining ins CampWest/Wölmersen – 86 Fünftklässler der August-Sander-Schule Altenkirchen erlebten gleich zu Schuljahresbeginn tolle Teamtage mit Übernachtung in CampWest in Wölmersen. Hier ist ein guter Ort, um den Übergang am Ende der Grundschulzeit mit der neuen Klasse und den Klassenlehrerinnen zu meistern und sich besser kennenzulernen. Begleitet wurden die vier Klassen von den jeweiligen Klassenlehrerinnen sowie den zwei Schulsozialarbeiterinnen der August-Sander-Schule Altenkirchen, Petra Eul-Orthen und Uta Löw.

Der spannende, aber auch anstrengende Tag begann für die Schülerinnen und Schüler mit einem „Partnerinterview“, mit dem Ziel sich besser kennenzulernen, Gemeinsamkeiten zu entdecken und das Interesse füreinander zu wecken. Die anschließenden Übungen „Power of Tower“ und „Hai-Alarm“ fördern auf spielerische Weise die Kommunikation untereinander und Hemmungen im Umgang miteinander werden abgebaut.

In den Pausen erkundeten die Kinder das weitläufige Gelände des CampWest. Gut gestärkt nach einem leckeren Mittagessen wurden die Quartiere für eine Nacht bezogen, die bei allen Kindern sehr gut ankamen. Auch bei der Übernachtung stand der Teamgedanke im Mittelpunkt, denn die Jungen und Mädchen übernachteten jeweils zu Acht in den gemütlichen Holzhäusern.

Am Nachmittag stand die Vertrauensbildung im Vordergrund. Hier erfuhren die Schülerinnen und Schüler unter anderem, wie wichtig es ist, Absprachen untereinander zu treffen, Regeln festzulegen und gemeinsam aufeinander zu achten. Abgerundet wurde der Teamtag von einigen Klassen durch eine spannende Nachtwanderung mit ihren Klassenlehrerinnen. Selbstverständlich reicht ein einzelner Tag nicht für das ganze Schulleben, aber es wurden Anstöße gegeben, die zeigen, wie wichtig es ist, als Klasse zusammen zuhalten und direkt mit einer guten Klassenatmosphäre in ein neues Schuljahr zu starten. Foto: Sandra Wilden

Foto: Die Klassen 5 der August-Sander-Schule Altenkirchenerlebten während der Teamtage in CampWest in Wölmersen eine gute Klassengemeinschaft.