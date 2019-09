WEYERBUSCH – 81jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Weyerbusch (B 8) tödlich verletzt

Veröffentlicht am 21. September 2019 von wwa

WEYERBUSCH – Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von PKW erfasst – Am Freitagabend, 20. September, gegen 22:00 Uhr wurde der Polizei Altenkirchen zunächst ein PKW mit ungarischem Kennzeichen gemeldet, der die B 8 aus Richtung Hennef kommend in Richtung Altenkirchen befahre. Der PKW, so Zeugenangaben, mache waghalsige Überholmanöver und fahre sehr schnell. Es wurde eine Streifenbesatzung zur Fahndung entsandt. Nur wenige Minuten später erfolgte die nächste Mitteilung: Ein PKW habe in Weyerbusch eine Fußgängerin erfasst und sei dann in das Feuerwehrgerätehaus gekracht.

Zwei Personen wurden leicht und eine Person schwer verletzt. Die Polizeistreife traf kurze Zeit später an der Unfallstelle ein. Drei First Responder leisteten Erste Hilfe. Es stellte sich nun heraus, dass es sich bei dem beteiligten PKW um den zuvor gemeldeten handelte. Der 24jährige rumänische Staatsangehörige war mit einem silbernen 3er BMW mit ungarischer Zulassung unterwegs. Eine 81jährige Frau aus dem Raum Windeck war gerade dabei mit ihrer Tochter und Enkeltochter die Frankfurter Straße (B 8) in Weyerbusch zu überqueren. Während die Tochter und Enkelin etwas weiter hinten gingen und erst an der Mittellinie waren, wurde die Geschädigte von dem herannahenden PKW erfasst und neben die Fahrbahn geschleudert.

Der PKW kollidierte anschließend mit der Außenwand des Feuerwehrgerätehauses. Der junge Mann und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Der PKW ist Totalschaden. Ein Hinweisschild und die Mauer des Feuerwehrhauses wurden beschädigt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 15.000 Euro beziffert.

Die 81jährige Frau wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung von dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Altenkirchen gebracht. Hier erlag sie noch in der Nacht ihren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ordnete ein Verkehrsunfallgutachten an. Die Feuerwehr Weyerbusch war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Quelle: Polizei – Foto: Herzog