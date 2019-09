Veröffentlicht am 20. September 2019 von wwa

LINZ – Kunst im gARTen 2.0 in Linz – „Die drei Kunstschaffenden vom Hundelskapellchen“ werden nach dem überragenden Erfolg des letzten Jahres am Wochenende 28. und 29. September, ein neues künstlerisches Highlight unter der Überschrift Kunst im gArten 2.0 veranstalten.

Ditha Rechert, Iris Sofia Birrenbach und Edith Kaufmann stellen dieses Jahr im facettenreichen Garten von Ditha Rechert neue Installationen und Arrangements aus, die der Betrachter im Gartenumfeld so nicht vermutet. Der Betrachter wird auf eine faszinierende und inspirierende Reise eingeladen und kann eine ganze Bandbreite an Bildern mit unterschiedlichsten Motiven und verschiedenen künstlerischen Techniken bewundern.

Bei stabilen Wetterverhältnissen wird Edith Kaufmann erstmalig auch ihr neues Werk „Kunstpyramide“ der Öffentlichkeit präsentieren.

Die Vernissage findet am Samstag, den 28. September um 15.00 Uhr Im Hundel 15, 53545 Linz am Rhein statt. Die Laudatio wird der Landtagsabgeordnete Sven Lefkowitz halten. Musikalisch wird die Eröffnungsfeier hochkarätig umrahmt. Hier wird die Sängerin Ruth Zimmermann, begleitet von Pianistin Irina Kriemer musikalische Leckerbissen präsentieren.

Die Kunstwerke sind an diesem Tag bis 19.00 Uhr zu sehen. Am Sonntag, den 29. September wird das Programm ab 14.00 Uhr mit einer Finissage abgerundet. Hier gibt es verschiedene Überraschungen und ein Besuch lohnt sich garantiert. Die Ausstellung schließt sonntags um 18.00 Uhr.

Im Vordergrund steht den drei Künstlerinnen, ihre Kreativität und Lebenslust mit anderen zu teilen, daher steht der Garten allen offen, die an der Vielfalt der Kunst interessiert sind. Wer nähere Informationen wünscht, kann sich an Ditha Rechert unter der Mailadresse ditha.rechert@gmail.com oder unter der Rufnummer 02644-6036236 wenden.

Foto: (v.l.): „Die drei Kunstschaffenden vom Hundelskapellchen“ Ditha Rechert, Edith Kaufmann und Iris Sofia Birrenbach