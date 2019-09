GIELEROTH – SKS-Kinkel überreicht Spende an die Kinderkrebshilfe Gieleroth

Veröffentlicht am 20. September 2019 von wwa

GIELEROTH – Waffeln für den guten Zweck – SKS-Kinkel überreicht Spende an die Kinderkrebshilfe Gieleroth – Bei hochsommerlichen Temperaturen nahmen über tausend Läufer beim diesjährigen, sechsten Firmenlauf in Bad Marienberg teil. Auch die Firma SKS-Kinkel Elektronik GmbH aus Hof war vor Ort und gleich zweifach vertreten. Neben einem Laufteam gab es zusätzlich fleißige Waffelbäcker um die Läufer und Besucher bestens zu versorgen. Mit den Einnahmen aus dem Waffelverkauf sammelte SKS Spendengelder für die Kinderkrebshilfe in Gieleroth und unterstützte damit die Organisation bei ihren umfangreichen Aufgaben. Insgesamt wurde eine Spende von 3.000 Euro an die Kinderkrebshilfe überreicht.

Das Familienunternehmen SKS-Kinkel Elektronik GmbH besteht seit mehr als 40 Jahren und produziert Produkte für die intelligente Gebäudekommunikation. SKS betreut Projekte von der Planung bis zur Ausführung, vom einfachen bis gehobenen Wohnungsbau, Senioreneinrichtungen, Studentenheimen bis hin zu Zweckbauten.

Im nächsten Jahr wird die Geschäftsführerin Claudia Kinkel die Schirmherrschaft für das alljährliche Sommerfest der Kinderkrebshilfe Gieleroth übernehmen. Das Team von SKS freut sich, wenn auch zukünftig reichlich Spendengelder zusammenkommen und somit die Kinderkrebshilfe unterstützt werden kann. Wenn Sie auch helfen möchten, finden Sie hier weitere Infos: https://www.kkhg.de

Foto: Claudia Kinkel mit Erhard Schneider (l.) und Ulrich Fischer von der Kinderkrebshilfe