Veröffentlicht am 20. September 2019 von wwa

WISSEN – 1. Fußball und Golf-Cup auf dem Übungsplatz in Wissen-Frankenthal an der Siegpromenade – Im Frankenthal wurde ein privater Übungsplatz für Golfer in Betrieb genommen. Anfänger, Fortgeschrittene und auch Profis können hier, auf einem selektiv angelegten Parcours mit Bunkern, Teichen und Biotopen ab 2020 das Chippen, Pitchen und Putten erlernen bzw. verbessern. Auch das Abschlagen des Balles kann hier trainiert werden.

Der für seine Innovationen in Wissen bekannte Klaus Molzberger hatte die Idee dazu und setzte diese auch praktisch auf seinem weitläufigen Gelände an der Sieg um. Direkt im Frühjahr 2020 wird er u.a. bei der weiteren Pflege der Greens professionell unterstützt durch „Greenkeeper“ von namhaften Golfclubs aus der näheren Umgebung.

Zur Eröffnung konnte die Idee des offenen und nicht „elitären“ Golfsports – seit 2016 wieder olympisch – in hervorragender Art und Weise umgesetzt werden.

Mit Prof. Dr. Jürgen Buschmann von der Deutschen Sporthochschule in Köln – auch ehemaliger Spieler beim VfB Wissen und Spielanalyst für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft – konnte sowohl ein geeigneter Ideengeber als auch ein professioneller Spielleiter und fachkundiger Moderator gewonnen werden. Zwei Mannschaften traten beim 1. Fußball-Golf-Cup gegeneinander an: jeweils acht Fußballspieler gegen acht Golfer. Das Fußball-Team wurde vom VfB Wissen unter der Leitung des 1. Vorsitzenden Thomas Nauroth gestellt. Er konnte dabei u.a. auf ehemalige VfB-Größen wie Michael Ferforth, Axel Schuster, Hubbi Hoffmann zurückgreifen. Klaus Molzberger und Josef „Sepp“ Becker traten als Kapitäne der gegnerischen Golf-Mannschaft an.

Mit viel Engagement und riesigem Spaß wurden acht Spiele durchgeführt, die keines der beiden Teams auf sportlicher Ebene bevor- bzw. benachteiligen sollten. So wurde z.B. „Fußball-Golf“, „Frisbee-Golf“ und verschiedene „Golf-Putting-Spiele“ durchgeführt. Höhepunkt war sicherlich die abschließende „Biathlon-Staffel“ – die jeweiligen Bälle mussten das Ziel mit dem Fuß und dem Golf-Putter erreichen; die fälligen Strafrunden wurden mit dem Trinken einiger „Straf-Kölsch“ angereichert. Bei diesem nicht immer ernst gemeinten Wettkampf, der bis zum Schluss spannend blieb, setzten sich am Ende knapp die Golfer durch.

Mit diesen vielseitigen und unterhaltsamen Spielen wurde allen Teilnehmern aufgezeigt, dass das Golfspielen in der Zukunft als „Breitensport“ wie damals vor über 40 Jahren, als es auch Klaus Molzberger war, der mit Mitstreitern und Freunden (u.a. „Sepp“ Josef Becker) den damals „weißen Sport“ Tennis durch Gründung des „unelitären“ Tennisclubs Tennisfreunde Blau-Rot Wissen jedermann die Möglichkeit gab, Tennis zu spielen. Fotos: Privat