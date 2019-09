Veröffentlicht am 19. September 2019 von wwa

NEUWIED – Jugendzentrum Big House on Tour – In den Herbstferien geht das Neuwieder Big House wieder auf Tour. Neben den üblichen Öffnungszeiten gibt es zwei Ausflugsangebote für Kurzentschlossene. Am Mittwoch, 2. Oktober, ist das Ziel Köln. Bei einer Backstage-Tour in den MMC Studios erfahren die Teilnehmer, wie eine Fernsehsendung entsteht, was in den Werbepausen passiert oder wie es sich anfühlt, selbst vor laufender Kamera zu stehen. Die MMC Studios in Köln sind die Heimat beliebter Fernsehserien wie Unter uns oder Alles was zählt und die Produktionsstätte zahlreicher populärer TV-Shows wie Deutschland sucht den Superstar, Das Supertalent, Let’s Dance, Die Höhle der Löwen oder Shopping Queen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, die Altstadt zu erkunden.

Sportlich wird es dann am Donnerstag, 10. Oktober, mit der Fahrt in den Salto Trampoline Park nach Koblenz. Zwölf Actionbereiche für Groß und Klein bietet der größte Trampolinpark in Rheinland-Pfalz. Ausreichend Platz ist also vorhanden, um sich richtig auszutoben.

Die Tour nach Köln kostet 20 Euro inklusive Fahrtkosten und Führung, die Tour nach Koblenz 15 Euro inklusive Fahrtkosten und Eintritt. Nähere Informationen und Anmeldung im Jugendzentrum Big House, per Telefon unter 02631 802732 oder per Mail unter jugendzentrum@neuwied.de.