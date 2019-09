Veröffentlicht am 19. September 2019 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Botanische Führung: Gartenkultur erleben – Gärten sind ein Stück Kultur. Das zeigt sich unter anderem an den üppig angelegten Parks der französischen Schlösser, an den weitläufigen englischen Landschaftsgärten oder an den Wildkräuter-Sammlungen, die vor allem Mönche im Mittelalter anlegten. Alle drei „Gartentypen“ auf einem Fleck vereint die Abtei Rommersdorf im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis.

Fein und prunkvoll ist der Französische Garten der Abtei. Gepflegte Rasenflächen und Rosen werden durch akkurat geschnittene Buchshecken eingerahmt. Ganz anders erscheint der Englische Garten: Weitläufige Wiesen und ein alter Baumbestand laden nicht nur als Kulisse zu den jährlichen Freiluftveranstaltungen der städtischen Festspiele ein. Neben den Grünanlagen verfügt die Abtei auch über einen vielfältigen Kräutergarten mit seltenen Arten. Am Sonntag, 29. September, 14 Uhr, führt ein botanischer Fachmann Interessierte durch die beeindruckende Pflanzenfülle der Abtei. Treffpunkt ist der Innenhof der Abtei Rommersdorf, Stiftsstraße 2, im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis. Erwachsene zahlen vier Euro pro Person, Kinder von sechs bis 14 Jahren zwei Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen bei der Tourist-Information unter 02631 8025555.