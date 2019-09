Veröffentlicht am 19. September 2019 von wwa

MICHELBACH – Wer zuerst kommt, mahlt zuerst – Mühlstein für Michelbach – Nachdem die Sanierungsarbeiten der Fußgängerzone der Kreisstadt Altenkirchen abgeschlossen waren, fielen dem zweiten Beigeordneten Torsten Klein „übrig gebliebene“ Mühlsteine auf. Nach kurzer Beratschlagung hat sich der Michelbacher Rat dann überlegt „Wir sind doch das Dorf mit der Mühle – die müssen wir retten und ihnen ein neues Zuhause geben“! Gesagt, getan. Nach Rücksprache mit Bürgermeister der Stadt Altenkirchen, Matthias Gibhardt und dessen Abstimmung mit seinen Beigeordneten war dann schnell klar, dass die Mühlsteine in Michelbach ihren Platz finden sollen.

Die Steine wurden mit einem Tieflader abgeholt, in Betonsockel gesetzt und mit Pflasterstein-Resten der Familie Gritzan eingefasst. Die Erste Beigeordnete Alexandra Schleiden hat das Ortswappen mit Wied, Widder und Mühle auf einer Alu Dibond Platte erstellt und Ratsmitglied Johannes Peter hat es fachgerecht am Stein angebracht. Somit ist der Mühlstein mit dem Ortswappen ein echter Hingucker am Ortseingang. Die beiden anderen Steine befinden sich an der Einfahrt zu Michelbacher Mühle sowie an dessen Bürogebäude. Gemeinsam mit Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt haben die beiden Beigeordneten die Gemeinschaftsarbeit besichtigt und sind der Meinung – eine tolle Alternative zu den klassischen „Herzlich willkommen“-Schildern anderer Orte. Als Dankeschön für seine Bereitschaft und Unterstützung sowie als kleine Erinnerung erhielt Gibhardt eine geprägte Medaille mit dem Ortswappen von Michelbach aus den Händen der beiden Beigeordneten.