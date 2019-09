Veröffentlicht am 19. September 2019 von wwa

NEUWIED – „Starkes ehrenamtliches Engagement verdient starke Förderung“ – Papaya-Koalition: Kunstrasen Dierdorfer Straße ist weiterer Meilenstein einer modernen Infrastruktur in unserer Stadt – Die Bauarbeiten am neuen Kunstrasen an der Dierdorfer Straße in Heddesdorf stehen kurz vor dem Abschluss: Das „Grün“ ist auf dem Spielfeld schon verlegt, Skating-Piste und 100 Meter Laufbahn fertiggestellt und an den neuen Kleinspielfeldern und Außenanlagen werden letzte Arbeiten durchgeführt. Grund genug für die Fraktionen von CDU, Bündnis‘90/Die Grünen und FWG sich ein eigenes Bild von der neuen Sportanlage an der Dierdorfer Str. zu verschaffen. „Die neue Sportanlage bietet optimale Voraussetzungen nicht nur für die Fußballer der Innenstadtvereine“, stellt CDU-Fraktionschef Martin Hahn heraus, „auch Skater, Rollskiläufer des SRC, Basketballer und die Kinder der Schulen in Heddesdorf und der City finden hier optimale Bedingungen.“

Die Koalitionäre loben insbesondere das hervorragende Baustellenmanagement und die zügige Abwicklung der Investitionsmaßnahme, „die eine weitere und deutliche Verbesserung der Infrastruktur der Sportstätten in unserer Stadt darstellt“, zeigen sich Regine Wilke (Bündnis‘90/Die Grünen) und Karl-Josef Heinrichs (FWG) zufrieden, „dass wir Schritt für Schritt bei der Schaffung einer modernen und umweltfreundlichen Infrastruktur für die vielen ehrenamtlich tätigen Aktiven unserer Vereine vorankommen.“

Das trotz der notwendigen, wenn auch teilweise überzogen geführten Diskussion um die von der EU ins Visier genommene Kunststoff-Granulat-Verfüllung der Kunstrasenplätze. „Wir werden bei zukünftigen Maßnahmen, wie dem im kommenden Jahr anstehenden Umbau des Hartplatzes in Heimbach-Weis in einen Kunstrasenplatz, der Problematik Rechnung tragen und dort mit der Alternative Kork planen. Aber wir sehen keinen Grund für übereilte Reaktionen bei den bereits fertiggestellten Plätzen in Feldkirchen und Engers“, verdeutlicht Regine Wilke die Haltung der Koalition. „Wir warten die Ergebnisse der Prüfungen und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen ab und werden dann sehr verantwortungsvoll im Sinne von Sportlern und Umwelt handeln.“

Den Mitgliedern der drei Koalitions-Fraktionen ist es „auch in Zukunft ein wichtiges Anliegen, die starke ehrenamtliche Arbeit mit und für ganz viele Jugendliche und Freizeitsportler vor Ort nachhaltig zu fördern und zu unterstützen“, erläutert Martin Hahn eine der Prioritäten der Koalitions-Vereinbarung. „Dies dokumentieren wir auch mit der Investition in den neuen Kunstrasenplatz in Heimbach-Weis im kommenden Jahr.“